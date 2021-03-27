  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Батьківська субота: що потрібно і чого не можна робити 27 березня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Батьківська субота: що потрібно і чого не можна робити 27 березня

    Саме в цей день тижня у християн прийнято згадувати покійних рідних і близьких, молитися і просити за них Господа

    Сьогодні, 27 березня, настане чергова поминальна субота у 2021 році. Це перший поминальний день під час Великого посту-2021.

    Історія поминальних днів

    У православному календарі на рік виділено кілька батьківських днів, у які проводиться особливе поминання покійних родичів. Попередній поминальний день був 6 березня – це Вселенська м'ясопусна поминальна субота, яка відзначається напередодні Масляної.

    За традицією в суботу у церквах шанується пам'ять всіх святих. Богослужбовий статут наказує здійснювати поминання всіх православних християн, хто від віку преставився. Суботу з дня земного спокою стала символом радісного спокою в Царстві Небесному. Звідси з'явився церковний звичай здійснювати спеціальні заупокійні служби в суботу.

    Батьківська поминальна субота

    У перекладі з грецької субота означає «клопотання», тому саме в цей день тижня у християн прийнято згадувати покійних рідних і близьких, молитися і просити за них Господа.

    А батьківськими такі дні називають, тому що за законами життя батьки раніше за своїх дітей залишають цей світ. І обов'язок дітей – молитися насамперед за своїх батьків і прабатьків, які дарували життя, а вже потім за інших людей.

    Під час Великого посту встановлено три батьківські суботи – на другий, третій і четвертій седмиці. Перший з таких поминальних днів під час Великого посту в 2021 році випадає на 27 березня.

    Ці суботи встановлено, щоб не позбавляти померлих людей молитви за їхні душі, оскільки протягом усього періоду Святої Чотиридесятниці церковні служби скорочені, а звичайні щоденні поминання покійних – панахиди, третій, дев'ятий і сороковий день по смерті, Сорокоусти та інші приватні поминання не проводяться.

    Традиції дня

    В батьківську суботу прийнято прийти в храм на службу, принести продукти для поминання родичів, написати записки за упокій з іменами покійних родичів, помолитися.

    Після церковної служби віруючі йдуть на цвинтар і відвідують могили рідних, а потім збираються вдома за поминальним обідом, головною стравою на якому є кутя.

    А ось працювати або займатися домашніми справами в поминальний день не можна. Вважається, що пранням і прибиранням «замилюються« очі небіжчикам.

    Чого не можна робити:

    • Церква в Батьківську суботу рекомендує утриматися від надмірної скорботи.
    • Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених в православної церкви або самогубців.
    • Не можна йти до закінчення служби з храму.
    • Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.
    • У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.
    • Також заборонено лаятися, конфліктувати, скандалити і підвищувати голос.
    • У Батьківську суботу під забороною гучні розваги.
    • Рекомендується сходити до церкви, якщо ж такої можливості немає, – помолитися вдома.
    Теги: церква історія продукти статут батьки цвинтар традиції час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies