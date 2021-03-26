Перехід на літній час: Стефанчук розповів про шкоду

У ніч з 27 на 28 березня Україна перейде на літній час

На думку Стефанчука, шкода від переходу на літній час очевидна

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, у чому полягає потреба відмінити сезонне переведення часу. Про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.

«У ніч із 27 на 28 березня стрілки переводять на годину вперед. Вже на цих вихідних фактично доведеться прокидатися на годину раніше. Але я дуже сподіваюся, що це останній рік, коли ми будемо переводити годинники. Бо економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена, а шкода – очевидна», – наголосив Стефанчук.

За його словами, перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини.

«Під час підготовки законопроєкту «Про обчислення часу в Україні», яким пропонується відмовитися від сезонного переведення часу, ми враховували вимоги статті 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами України встановлюються одиниці часу. А також статті 3, яка визначає людину, її життя і здоров’я найвищою соціальною цінністю. Сезонне переведення стрілок годинників немає завдавати шкоди. Перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини. Я направив листи до Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та провідних медичних університетів України. Абсолютно всі, без виключення, висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинника», – пояснив перший віцеспікер парламенту України.

Як зазначив Стефанчук, друга причина полягає в необхідності встановити та закріпити на всій території України єдиний київський час.

«95% території України перебуває в межах часового поясу UTC+2. Запровадити на всій території України єдиний час – геополітичне завдання. Хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час», – поінформував політик.

До того ж, як зазначив Стефанчук, економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.

«У 18 столітті рішення переводити годинник було прийняте з метою економії свічок. У 21 столітті реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться. У висновках Національної академії наук України відзначається, що переведення годинників немає жодного економічного обґрунтування. Не існує досліджень, у яких було б доведено заощадження електроенергії», – підкреслив він.

Стефанчук вважає, що і в «літнього», і в поясного («зимового») часу є свої плюси та мінуси.

«Варто розуміти одне: світає і смеркає, незалежно від законів, і ніхто не може на це вплинути. Ми запропонували залишити київський час, оскільки 95% території України перебуває в межах єдиного часового поясу – UTC+2. Тільки Луганська та частково Донецька та Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на Сході незадоволені літнім часом, бо світає там о 3-й годині ночі, а Захід – зимовим, через який о 9-й ранку все ще темно», – прояснив ситуацію Стефанчук.

За його словами, «щоб усім було зручно, у тексті проєкту закону, поданому до другого читання, передбачили, що органи місцевого самоврядування в разі необхідності можуть рекомендувати час початку робочого дня для підприємств, установ та організацій усіх форм власності на відповідній території».

«У країнах ЄС було проведене онлайн-голосування, згідно з яким 84% жителів віддали голоси за скасування переходу на «літній» та «зимовий» час. Звісно, і в Україні можна винести питання відмови від сезонного переведення часу на всеукраїнський референдум. Однак треба враховувати, що вартість проведення одного референдуму – орієнтовно 2 млрд грн. Чи варто витрачати такі кошти, щоб дізнатися думку населення про те, на якому часі залишитися?» – наголосив політик.

Стефанчук нагадав, що проєкт закону «Про обчислення часу в Україні» передано на повторне друге читання.

«Ми вдосконалимо напрацьоване і сподіваюся, що ця ідея буде втілена вже найближчим часом», – зазначив він.

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