День театру. Які свята відзначаємо 27 березня

Сьогодні не варто лихословити і ревнувати

27 березня відзначається Всесвітній день театру, Міжнародний день віскі та День нефролога. Віряни вшановують пам’ять мучениці Матрони.

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Всесвітній день театру

Всесвітній день театру був встановлений у 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру. Традиційно він проходить під єдиним гаслом: «Театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами». Слово «театр» походить від давньо-грецького слова theatron, що означає «місце, де дивляться». Традиційно в театрі грають у двох найбільш популярних жанрах – комедія і трагедія, символами яких стали театральні маски.

Згадка про першу театральну постановку датується 2500 роком до нашої ери. Перша театральна гра відбулася в Єгипті, сюжетом послужили образи єгипетської міфології історії бога Осіріса. Це було зародженням довгого і міцного зв’язку між театром і релігією. У стародавній Греції театр став формуватися як мистецтво, встановлювалися чіткі визначення трагедії і комедії, а також інших театральних форм.

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Міжнародний день віскі

Міжнародний день віскі – неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дата обрана на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують із різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Цей напій можна зберігати у закритих дерев'яних бочках не менше трьох років.

День нефролога

Також 27 березня відзначається День нефролога – професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок. У компетенцію лікарів входить лікування таких хвороб, як гломерулонефрит, пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, полікістоз нирок, ниркова недостатність.

Саме цей фахівець спостерігає пацієнтів після пересадки нирок. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть із невиліковними хворобами нирок.

Яке сьогодні релігійне свято

27 березня в церковному календарі – День мучениці Матрони. Жила Мотрона в місті Солуні в III столітті і з ранніх років дотримувалася християнської віри. В юнацькому віці Мотрону взяла до себе в рабині юдейка Павтіла, яка була дружиною місцевого воєначальника.

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Павтіла змушувала Мотрону відректися від християнства, наказувала своїм слугам морити бідну дівчину голодом і сильно бити. Але Бог щоразу давав Мотроні терпіння і сили витримувати муки. Тоді розлючена Павтіла сказала слугам забити дівчину до смерті. Потім її тіло скинули з міської стіни.

Що не можна робити цього дня

Не варто з'ясовувати стосунки.

Не можна лихословити і ревнувати.

Не варто проводити будь-які косметичні процедури.

Народні прикмети

Туман та іній вранці вказують на врожайний рік.

Якщо високо кружляють птахи, то дощі будуть ще не скоро.

Вдень не чутно спів півня – через кілька днів дощитиме.

Пам’ятні події 27 березня

1111 – на завершальній фазі походу руських князів проти половців відбулася битва при Сальниці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбили військо супротивника.

1664 – поляками розстріляно українського гетьмана Івана Виговського.

1668 – Карл II передав Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10.

1794 – Конгрес США заснував постійно діючий військовий флот Союзу.

1854 – Англія і Франція оголосили війну Росії (раніше це зробила Туреччина).

1860 – мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запантетував коркотяг.

1898 – підписання Російсько-китайської конвенції, що передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і Далянь (Дальний).

1914 – І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами – 106 км/год.

1964 – Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9.2, найсильніший землетрус у Північній Америці та другий за потужністю за всю історію спостережень.

1977 – два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини. Найбільша катастрофа в історії цивільної авіації.

1998 – FDA дозволило застосування перорального засобу «Віагра» компанії Pfizer при еректильній дисфункції.

1999 – утворено альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.

2011 – інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

2014 – Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

2020 – Північна Македонія стала 30-м членом НАТО.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.