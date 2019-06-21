Батько Гандзюк попросив Зеленського про зустріч



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Батько Гандзюк написав лист Зеленському

Президент погодився на зустріч з батьком Гандзюк

Віктор Гандзюк, батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк, хоче зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським без камер та журналістів.

Про це Віктор Гандзюк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я хочу зустрітися з Президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова, і в нас всього одна мета — покарати винних у вбивстві. Балотуючись, Володимире, ви вимагали у Петра Порошенка покарати вбивць Каті. Сьогодні Президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть», — написав Віктор Гандзюк.

Віктор Гандзюк нагадав про масштабну акцію «Україна питає: Хто замовив Катю Гандзюк?», що відбулася не лише у містах України, але й за кордоном.

Учасники акції звернулись до гаранта Конституції з вимогою «притягти до відповідальності все коло виконавців, замовників, саботажників справи Каті, покласти кінець епосі брехні, безвідповідальності, безкарності».

Згодом Зеленський відповів Віктору Гандзюку у коментарях, погодившись на зустріч.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцямвбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.