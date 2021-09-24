Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)

Під одним із фото Олександр Зеленський написав, що йому важко спостерігати, як його сина критикують

Усі фото Олександр Зеленський доповнює підписами про життя сина nf його діяльність

Батько президента України Володимира Зеленського завів собі сторінку в Instagram.

Олександр Зеленський зробив лише три публікації, опублікував дві фотографії з дружиною й одне сімейне фото з молодим Володимиром Зеленським. Кожну публікацію фото він супроводжує своїми думками.

Так, в одній з них він пише, що йому важко спостерігати, як його сина критикують.

«Нам, як батькам, теж важко спостерігати за тим, як Вову закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані «політологи». Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів називають його «злодієм» і «вбивцею», і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію і розібратися, хто є хто насправді», – написав Олександр Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до рідного Кривого Рогу заїхав до батьків і опублікував у соцмрежах фото з ними.

До слова, батько президента Володимира Зеленського Олександр Семенович назвав президентство «фігнею«, яку Володимир в будь-який момент може залишити