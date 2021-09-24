Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)
Усі фото Олександр Зеленський доповнює підписами про життя сина nf його діяльність
Батько президента України Володимира Зеленського завів собі сторінку в Instagram.
Олександр Зеленський зробив лише три публікації, опублікував дві фотографії з дружиною й одне сімейне фото з молодим Володимиром Зеленським. Кожну публікацію фото він супроводжує своїми думками.
Так, в одній з них він пише, що йому важко спостерігати, як його сина критикують.
«Нам, як батькам, теж важко спостерігати за тим, як Вову закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані «політологи». Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів називають його «злодієм» і «вбивцею», і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію і розібратися, хто є хто насправді», – написав Олександр Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до рідного Кривого Рогу заїхав до батьків і опублікував у соцмрежах фото з ними.
До слова, батько президента Володимира Зеленського Олександр Семенович назвав президентство «фігнею«, яку Володимир в будь-який момент може залишити