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    Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)

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    Під одним із фото Олександр Зеленський написав, що йому важко спостерігати, як його сина критикують - Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)
    Під одним із фото Олександр Зеленський написав, що йому важко спостерігати, як його сина критикують
    Фото: Олександр Зеленський/Instagram

    Усі фото Олександр Зеленський доповнює підписами про життя сина nf його діяльність

    Батько президента України Володимира Зеленського завів собі сторінку в Instagram.

    Олександр Зеленський зробив лише три публікації, опублікував дві фотографії з дружиною й одне сімейне фото з молодим Володимиром Зеленським. Кожну публікацію фото він супроводжує своїми думками.

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    Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)
    Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)
    Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)
    Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)

    Так, в одній з них він пише, що йому важко спостерігати, як його сина критикують.

    «Нам, як батькам, теж важко спостерігати за тим, як Вову закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані «політологи». Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів називають його «злодієм» і «вбивцею», і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію і розібратися, хто є хто насправді», – написав Олександр Зеленський.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до рідного Кривого Рогу заїхав до батьків і опублікував у соцмрежах фото з ними.

    До слова, батько президента Володимира Зеленського Олександр Семенович назвав президентство «фігнею«, яку Володимир в будь-який момент може залишити

    Теги: Володимир Зеленський соціальні мережі батьки Instagram
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    Батько Зеленського завів сторінку в Instagram (фото)