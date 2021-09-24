Закон про олігархів потрібний, щоб «віджати» великий бізнес, – Гройсман

Експрем'єр нагадав, як в Росії боротьба з олігархами призвела до авторитаризму

Закон про олігархів спрямований на те, щоб «віджати» великий бізнес. Таку заяву зробив в програмі «Народ проти» на телеканалі «Україна 24» експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Саме явище олігархії потрібно знищувати в Україні. Для того, щоб її знищити, потрібно знищити корупцію у владі та встановити верховенство права, тоді не буде ні старих, ні нових олігархів. Керівник Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський пише: «Я правильно розумію, що цей закон проти старих олігархів, на місце яких повинні прийти нові олігархи, яких вже не будуть вважати олігархами?». Йдеться про те, що люди, які будуть купувати активи після вступу в дію цього закону, вже не будуть вважатися олігархами. Швидше за все, логіка в цьому законі наступна: не боротися з олігархією, корупцією, не встановлювати верховенство права, а зробити таким чином, щоб якусь частину великого бізнесу «віджати» і тоді з'являться нові олігархи», – сказав він.

Гройсман нагадав, що схоже вже відбувалося в Росії.

«Арістотель, який придумав поняття олігархії, довів, що з неї є два виходи – один демократичний, а інший авторитарний. Все, що ми бачимо на пострадянському просторі, Росія найкращий приклад, – мова йде про те, що з олігархії вони вийшли в режим авторитаризму. Власником каналу «НТВ» був громадянин Гусинський, його визнали олігархом, дали стусана під зад. Канал зараз належить владі Росії, і через нього щодня промивають мізки росіянам. Замість Гусинського з'явилися Ротенберг, Сєчин, Тимченко та інші друзі Путіна», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підпадає під категорії олігарха, закон проти яких ухвалили у Верховній Раді. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення, контролює ЗМІ, має значну економічну вагу, фінансує партію «Слуга народу» й впливає на монополії. Про це повідомив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заяви, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.