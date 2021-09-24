Зеленський підпадає під всі критерії олігарха, – Уманський

Колишній урядовець вважає, що президент використовує політичну владу для збагачення

Президент України Володимир Зеленський підпадає під категорії олігарха, закон проти яких сьогодні ухвалили у Верховній Раді. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення, контролює ЗМІ, має значну економічну вагу, фінансує партію «Слуга народу» й впливає на монополії. Про це повідомив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, натепер Зеленський не лише очолює законодавчу владу, а й впливає на виконавчу і навіть на судову.

«Набагато більше Володимиру Зеленському пасував би термін «монарх». Але ми називаємо його просто громадянин», – зазначив Уманський.

Так, президент підпадає під категорії олігарха, які прописані в ухваленому сьогодні законі. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення свого оточення.

«Звичайно, особисто громадянин олігарх Зеленський грошей в руки не бере. Зате люди президента контролюють масу державних підприємств, міністерств і відомств. А в цих підприємствах, міністерствах і відомствах, за інформацією ЗМІ, процвітає корупція. За найтаємнішими чутками, з цієї корупції ніби навіть платять надбавки депутатам, звісно не офіційно, а в конвертах. Звичайно, це предмет для дослідження НАЗК, НАБУ і інших кваліфікованих співробітників. Можливо, одного прекрасного дня вони щось накопають», – написав колишній міністр.

Крім того, Зеленський контролює ЗМІ.

«Він контролює засоби масової інформації. Так, громадянин Зеленський – не власник. Але, як казав один мудрий чоловік, головне не володіти, а користуватися. Зеленський впливає на ЗМІ і контролює їх, з вигодою для себе і свого оточення. Не обов’язково впливати фінансово. А ось впливати адміністративно, через лояльну Нацраду – це 100% про нашого Зе. Чи ви думаєте, інші олігархи просто так хвалять громадянина олігарха Зеленського в ефірах? З прийняттям цього закону, громадянин олігарх Зеленський буде контролювати ЗМІ через закон «про олігархів». Опосередковано, через РНБО, але це все буде він. Якщо, звичайно, РНБО не визнає очевидний факт – він олігарх», – пояснив Уманський.

До того ж президент Зеленський має не лише значну політичну вагу, а й економічну. Ідеться про його проєкт «Велике будівництво».

«Так, він витрачає не свої гроші, а державні. Але вага його від цього не менше. Будь-який олігарх мріє прокручувати державні мільярди і впливати на формування бюджету. Отже, знову все сходиться», – ідеться в дописі.

Ба більше, Зеленський фінансує політичну партію – «Слугу народу».

«Офіційно – через бюджетні виплати на користь партії. Так, це не його гроші. Але ніде в законі не написано, що фінансувати повинен «за свої». Там написано просто «фінансує». А якщо вірити ЗМІ, то фінансує ще й неофіційно – через розподіл «рибних» посад (в тому числі в наглядових радах), конверти, потоки. Через збереження недоторканними різного роду схем», – зауважив Уманський.

Насамкінець Зеленський має вплив на низку монополій.

«Олігарх (за законом) – не тільки той, хто володіє монополією. А ще й той, хто здійснює контроль над керівництвом монополій і отримує з цього вигоду. І тут у нас є одразу кілька прикладів, як громадянин олігарх Зеленський впливає на «Укравтодор», НАК «Нафтогаз», «Укрзалізницю». А якщо копати глибше, то і на «Енергоатом», «Центренерго», і ще багато кого», – підкреслив колишній міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заяви, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.