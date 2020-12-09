Республіканці відмовилися визнавати Байдена президентом США

в Конгресі США 25 з 249 однопартійців Трампа визнали перемогу демократа Джозефа Байдена

Лідери республіканців у Конгресі США відмовилися приймати резолюцію про визнання демократа Джозефа Байдена обраним президентом країни.

Про це повідомляє CNN.

Лідер демократичної більшості Палати представників Конгресу Стені Хоєр запропонував прийняти цю резолюцію на засіданні Об'єднаного комітету Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США. До комітету входять демократи і республіканці.

Однак представники Республіканської партії проголосували проти пропозиції Хоєра. Зокрема, проти виступили лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл, голова комітету Рой Блант і лідер республіканської меншості Палати представників Кевін Маккарті.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США 25 з 249 однопартійців чинного американського президента республіканця Дональда Трампа визнали перемогу демократа Джозефа Байдена на виборах, що відбулися. При цьому двоє заявили, що вважають переможцем Трампа, а решта 222 не дали чіткої відповіді.