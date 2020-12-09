На Буковині за добу від Covid-19 одужала рекордна кількість людей
За добу одужав ще 741 житель області
У Чернівецькій області 8 грудня підтвердили 204 нові випадки коронавірусної хвороби.
Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук.
Таку кількість позитивних результатів фахівці обласного лабораторного центру МОЗ виявили з-поміж 1128 зразків.
Загальна кількість підтверджених випадків хвороби в області сягнула 35826 осіб.
Водночас, одужав ще 741 житель області. Таким чином, недугу побороли вже 19035 буковинців.
687 людей станом на сьогодні померли.
Нагадаємо, що інфекціоніст Надія Дребот пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.
Як відомо, МОЗ планує ввести електронний рецепт на антибіотики.