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    У світі

    Білл Гейтс спрогнозував доступність вакцин від Covid-19

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    Білл Гейтс заявив, що шість вакцин від Covid-19 можуть бути доступні до весни 2021 року - Білл Гейтс спрогнозував доступність вакцин від Covid-19
    Білл Гейтс заявив, що шість вакцин від Covid-19 можуть бути доступні до весни 2021 року

    Гейтс висловив надію, що поява вакцини в наступному році дозволить подолати пандемію Covid-19 до 2022 року

    Засновник Microsoft Білл Гейтс спрогнозував, що до весни наступного року можуть бути готові до використання вакцини від коронавірусу шести компаній-виробників.

    Його слова наводить телеканал CNBC.

    За його словами, найближчим часом схвалення можуть отримати вакцини компаній AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech і Moderna. При цьому шосту компанію-виробника Гейтс не назвав.

    Він вказав, що важливим завданням світової спільноти після готовності препаратів стане їх рівномірний розподіл як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються.

    Гейтс також висловив надію, що поява вакцини в наступному році дозволить подолати пандемію Covid-19 до 2022 року.

    Телеканал зазначає, що Фонд Гейтса і його дружини Мелінди вже працює з Інститутом сироватки Індії, щоб почати виробництво і поширення вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

    Нагадаємо, що 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    Ще 27 листопада AstraZeneca провела ще одні випробування вакцини від коронавірусу.

    Як відомо, вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

    Теги: Білл Гейтс вакцинація Microsoft коронавірус
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