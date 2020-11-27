Байден привітав Філатова з мерством (фото)

Борис Філатов завжди без черги пускає до себе в кабінет кота Байдена

Борис Філатов завжди без черги пускає до себе в кабінет кота Байдена

У Дніпрі під час сесії міськради до трибуни винесли кота Байдена

У Дніпрі під час сесії Дніпровської міської ради чинного мера зі вступом на посаду привітав улюбленець міськради, рудий кіт Байден.

Спочатку секретар минулого скликання міськради Олександр Санжара зачитав привітання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а згодом було оголошено, що Філатова з мерством хоче привітати Байден. До трибуни винесли кота на прізвисько Байден.

Цей кіт вже давно живе у міськраді і є улюбленцем працівників мерії і самого чинного міського голови. Мер Дніпра Борис Філатов нещодавно своєрідно прокоментував новину про перемогу Джозефа Байдена на виборах президента США: «Ми знали заздалегідь, коли років зо два тому офіційно назвали головного кота міськради Дніпра ім’ям Байден.

Зазначимо, що сьогодні, 27 листопада, міський голова Дніпра Борис Філатов склав присягу мера.

Як відомо, у Дніпрі на виборах мера переміг Філатов. За результатами опрацювання протоколів Філатов набрав 78,07% голосів, випередивши свого конкурента у понад чотири рази.

Нагадаємо, 22 листопада другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.