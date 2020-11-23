ЦВК оголосила переможців виборів мера у трьох містах

ЦВК підрахувала результати виборів в Ужгороді, Бердянську та Слов'янську

ЦВК підрахувала результати виборів в Ужгороді, Бердянську та Слов'янську

Підрахунок голосів в інших містах триває

Центральна виборча комісія в понеділок, 23 листопада, опублікувала результати другого туру на виборах мерів Ужгорода, Бердянська та Слов'янська.

Так, в Ужгороді переміг чинний мер Богдан Андріїв (самовисуванець) - 51,01% виборців.

У Слов'янську переобрали мером Вадима Ляха (Опозиційний блок) - 60,87%.

У Бердянську міським головою став представник партії За майбутнє Валерій Баранов - 49,98%.

«Чекаємо дані з інших міст», - відзначили в Центрвиборчкомі.

Раніше повідомлялося. що у Дніпрі на виборах мера переміг Філатов.

Також повідомлялося, що Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.