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    ЦВК оголосила переможців виборів мера у трьох містах

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    <span>ЦВК підрахувала результати виборів в Ужгороді, Бердянську та Слов'янську</span> - ЦВК оголосила переможців виборів мера у трьох містах
    ЦВК підрахувала результати виборів в Ужгороді, Бердянську та Слов'янську

    Підрахунок голосів в інших містах триває

    Центральна виборча комісія в понеділок, 23 листопада, опублікувала результати другого туру на виборах мерів Ужгорода, Бердянська та Слов'янська.

    Так, в Ужгороді переміг чинний мер Богдан Андріїв (самовисуванець) - 51,01% виборців.

    У Слов'янську переобрали мером Вадима Ляха (Опозиційний блок) - 60,87%.

    У Бердянську міським головою став представник партії За майбутнє Валерій Баранов - 49,98%.

    «Чекаємо дані з інших міст», - відзначили в Центрвиборчкомі.

    Раніше повідомлялося. що у Дніпрі на виборах мера переміг Філатов

    Також повідомлялося, що Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова.

    Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах УкраїниМіських голів обирали у Львові, Дніпрі,  Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

    Теги: ЦВК вибори Закарпаття Донеччина Слов’янськ мер Ужгород Запорізька область
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