Байдена запросять відвідати «Білий Дім» на Вінниччині (фото)

Старовинний Палац Чацького дуже схожий на американський Білий Дім

У селі Серебринці Могилів-Подільського району на Вінниччині готують лист-запрошення президенту США Джо Байдену. Про це інформує Вінниця.інфо.

Тут помітили, що старовинний Палац Чацького дуже схожий на Білий Дім.

Директор місцевої школи та активна діячка Оксана Сіра розповіла: «Моя дочка роздивлялась банкноту. Й помітила, що Білий Дім, який на ній зображений, дуже схожий на наш Палац Чацького, у якому нині діють сільський старостат та бібліотека. Вікна та колони на нашому та американському приміщеннях практично ідентичні».

Пані Оксана та її дочка Марія нещодавно створили у Facebook сторінку палацу.

«Можна сказати, що цьому приміщенню ще пощастило, у порівнянні зі станом палаців, які занепадають по Вінниччині та й країні. На початку Незалежності України виділили кошти на його реставрацію. Встигли перекрити дах та укріпити поверхи. Це зараз там лише бібліотека та старостат. А раніше жили вельможі, заможні родини. Після 1917-го були: контора, комори, дитячі ясла, відділення «Укртелекому», телефонна станція. Тому більш-менш і зберігся. Але… руйнується. Тому є величезне бажання його зберегти, відродити. Це приміщення – бренд нашого села. Який у майбутньому порадує чимало туристів та гостей. А відтак, дасть можливість розвиватися та налагоджувати інфраструктуру. Для нас навіть намалювала бренд дизайнерка Юлія Лученко, вона керівник проєкту «Маєтки. Контури історії», – наголосила пані Оксана.

Місцеві жителі дуже хочуть привернути увагу до Палацу Чацького, тому вирішили, що можна спробувати запросити до маєтку на екскурсію Джо Байдена.

«Байден небайдужий до України. Чи прийме він наше запрошення, це покаже час. Але завжди треба залишатися оптимістом. Ми з учителем англійської мови складемо листа. Гарно оформимо, у такому стародавньому стилі. Відішлемо його поштою. Ну, і звичайно, будемо запрошувати через Інтернет. Офіційні сайти та сторінки у соціальних мережах. За потреби, запишемо відеоекскурсію та запропонуємо її переглянути всім охочим», – розповіла про далекоглядні плани Оксана Сіра.

Додамо, що любителів мандрувати українською глибинкою приваблює село Буша, що на Вінниччині. Однак, зарахувати це село до розкручених центрів вітчизняного туризму теж було би проявом нестримного оптимізму.

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