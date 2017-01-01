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    Березюк заявив про затримання у Запоріжжі лідера обласної ланки «Самопомочі»

    Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні
    Арештований керівник обласної ланки «Самопомочі» Влад Марченко і керівник міської фракції політсили в Запоріжжі Дарія Трюхан. Про це заявив голова фракції ВР Олег Березюк в ході ранкового пленарного засідання. «Щойно арештований керівник запорізької обласної організації «Самопомочі» Влад Марченко, і керівник міської
    • 21 Грудня, 14:10
    • Розсилка
    Влад Марченко
    Влад Марченко

    Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні

    Арештований керівник обласної ланки «Самопомочі» Влад Марченко і керівник міської фракції політсили в Запоріжжі Дарія Трюхан. Про це заявив голова фракції ВР Олег Березюк в ході ранкового пленарного засідання.

    «Щойно арештований керівник запорізької обласної організації «Самопомочі» Влад Марченко, і керівник міської фракції в Запоріжжі Дарія Трюхан. Вони заарештовані харківською прокуратурою і київським СБУ, які напряму контролюються адміністрацією президента», - сказав Березюк.

    У Запоріжжі проводяться обшуки за місцем проживання у високопоставлених чиновників. За інформацією ЗМІ, відомо, що обшуки пройшли у заступника мера Анатолія Пустоварова, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка і його брата Марка.

    Зазначимо, що Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні, 20 березня співробітники Департаменту по захисту економіки Національної поліції України вручили чиновнику підозру про корупцію. Марченка звинувачували у конфлікті інтересів у питанні реструктуризації підрозділів обласної ради, яка проходила в 2016 році.

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