Березюк заявив про затримання у Запоріжжі лідера обласної ланки «Самопомочі»

Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні

Арештований керівник обласної ланки «Самопомочі» Влад Марченко і керівник міської фракції політсили в Запоріжжі Дарія Трюхан. Про це заявив голова фракції ВР Олег Березюк в ході ранкового пленарного засідання. «Щойно арештований керівник запорізької обласної організації «Самопомочі» Влад Марченко, і керівник міської



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Влад Марченко

Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні

Арештований керівник обласної ланки «Самопомочі» Влад Марченко і керівник міської фракції політсили в Запоріжжі Дарія Трюхан. Про це заявив голова фракції ВР Олег Березюк в ході ранкового пленарного засідання.

«Щойно арештований керівник запорізької обласної організації «Самопомочі» Влад Марченко, і керівник міської фракції в Запоріжжі Дарія Трюхан. Вони заарештовані харківською прокуратурою і київським СБУ, які напряму контролюються адміністрацією президента», - сказав Березюк.

У Запоріжжі проводяться обшуки за місцем проживання у високопоставлених чиновників. За інформацією ЗМІ, відомо, що обшуки пройшли у заступника мера Анатолія Пустоварова, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка і його брата Марка.

Зазначимо, що Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні, 20 березня співробітники Департаменту по захисту економіки Національної поліції України вручили чиновнику підозру про корупцію. Марченка звинувачували у конфлікті інтересів у питанні реструктуризації підрозділів обласної ради, яка проходила в 2016 році.