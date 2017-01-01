Прокуратура підозрює запорізьких високопосадовців у розкраданні державного майна

У запорізьких чиновників сьогодні тривають обшуки

У Запоріжжі проводяться обшуки за місцем проживання у високопоставлених чиновників. За інформацією ЗМІ, відомо, що обшуки пройшли у заступника мера Анатолія Пустоварова, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка і його брата Марка. «Слідчими прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування за



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У запорізьких чиновників сьогодні тривають обшуки

У Запоріжжі проводяться обшуки за місцем проживання у високопоставлених чиновників. За інформацією ЗМІ, відомо, що обшуки пройшли у заступника мера Анатолія Пустоварова, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка і його брата Марка.

«Слідчими прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування за частиною 5 ст. 191 КК України. В рамках цього розслідування сьогодні отримано санкції від суда на проведення слідчих дій. Сьогодні проводяться обшуки», - підтвердили «Главкому» у прес-службі Харківської прокуратури.

Чиновників підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем.