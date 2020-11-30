Масельський прокоментував рішення Харківської облради про проведення першого засідання 11 грудня

Дата вибрана таким чином, що є час для підготовки в нормальному режимі, - політик

Степан Масельський, кандидат в заступники голови Харківської облради від Блоку Кернеса «Успішний Харків», підтримав прийняте сьогодні рішення обласної територіальної виборчої комісії.

Як повідомлялося раніше, сьогодні ТВК більшістю голосів призначила перше засідання сесії Харківської обласної ради на 11 грудня 2020 року.

За словами Масельського, дата вибрана таким чином, що є час для підготовки в нормальному режимі, у тому числі і в плані організації міжпартійного співробітництва.

Раніше політик уже виступав за те, щоб почати роботу оновленої Харківської облради в стислі терміни. «Чим швидше почнеться перша сесія Харківської обласної ради, тим якіснішим буде бюджет регіону на 2021 рік, і тим краще буде працювати соціальна інфраструктура. В обласних депутатів серйозний набір завдань, які треба оперативно вирішувати. Потрібно приймати бюджет, заверджувати цільові програми, від яких залежить стабільна робота соціальної сфери - в тому числі зарплати вчителів, лікарів, які перебувають на передовій боротьби з пандемією», ─ заявив вчора Масельський.

За інформацією ЗМІ, саме Степан Масельський уповноважений Блоком Кернеса «Успішний Харків» вести переговори про співпрацю з усіма політсилами, представленими в Харківській облраді.

«Мені довірили вести переговори від імені нашої фракції з нашими колегами. І я докладаю всіх зусиль, щоб забезпечити стабільну і конструктивну роботу облради з першого ж дня», ─ стверджує він.

Відповідно до рішення тервиборчкому перша сесія Харківської обласної ради VIII скликання розпочнеться о 10.00 11 грудня. На ній будуть розглядатися організаційні питання, включаючи обрання керівництва облради.

Степан Масельський раніше вже працював у складі керівництва Харківщини. Обіймав посаду віце-губернатора за Євгена Кушнарьова, а після переходу Кушнарьова на роботу в облраду протягом декількох місяців керував регіоном як наймолодший на той час в Україні губернатор. Харків'янам відомий так само як племінник одного з 100 знаменитих харків'ян - Олександра Масельського, який став першим главою Харківської ОДА після здобуття Україною незалежності.