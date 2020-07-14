Без масок та дистанції: на кордоні з Угорщиною утворилася великі черги



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У п'яти пунктах пропуску утворилися черги авто, які їдуть із України в Угорщину

Завтра, 15 липня, Угорщина вводить нові обмеження на своїх кордонах.

На контрольному пункту пропуску «Чоп-Захонь» застрягли понад 200 автомобілів, що прямують на виїзд з України. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

«За інформацією угорських ЗМІ, від завтра, 15 липня, Угорщина вводить нові обмеження на своїх кордонах.

Введені обмеження стосуються і громадян України. Угорцям, що їдуть з країн «жовтої» та «червоної» зон доведеться проходити двотижневу самоізоляцію. Карантину можна уникнути, маючи два негативних тести, зроблені в останні 5 днів.Обов'язкова самоізоляція також поширюється на іноземців, які прибувають в Угорщину з «жовтої зони», а ось іноземці з «червоної зони» в Угорщину потрапити не зможуть», – йдеться в повідомленні.



Українці знаходяться у «червоній зоні». Однак, обмеження не поширюються на іноземців, які перетинають Угорщину транзитом, а також транспотортників і представників бізнесу, які їдуть у відрядження.



За інформацією прес-служби Закарпатської митниці, перед автомобільними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні «Вилок-Тісабеч», «Лужанка Берегшурань», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья», «Чоп-Захонь» накопичилася значна кількість авто, які їдуть із України в Угорщину.

Як повідомлялося, станом на 14 липня кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у: Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1), Закарпатській (208,5) областях.