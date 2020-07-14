Коронавірус у Києві: за добу кількість нових випадків знову перевищила сотню



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Минулої доби помер один хворий на коронавірус

Станом на ранок 14 липня у Києві 6350 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Кількість мешканців столиці, в яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 112 людей. Один хворий помер. Усього коронавірус забрав життя 125 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Серед тих, що захворіли:

50 жінок віком від 20 до 79 років,

4 дівчинки від 4 до 15 років,

56 чоловiкiв віком від 22 до 84 років,

двоє хлопчиків - 12 і 16 років.

Захворіли, зокрема, і 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 9 хворих. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 15 людей. Усього коронавірус подолали 2124 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі -31. У Деснянському-21. Та в Дніпровському районі -14 випадків.





«Не ставтеся легковажно до свого здоров‘я, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!» - закликав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

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Нагадаємо, станом на ранок 13 липня у Києві було підтверджено 6238 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.