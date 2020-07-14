На Закарпатті до прийому хворих на Covid-19 залучили ще чотири лікарні графіка



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У Закарпатській області зберігається складна ситуація з коронавірусом

Ляшко запевнив, що наразі місць для хворих на Covid-19 на Закарпатті достатньо

До прийому хворих на Covid-19 на Закарпатті залучено чотири додаткові лікарні.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського, передає Офіс президента.

«Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує», – наголосив Зеленський

У відповідь Ляшко запевнив, що місць для хворих на Covid-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль теж сказав, що ситуація з коронавірусною інфекцією в Україні стабілізується. Він зауважив, що тих, хто одужав, сьогодні більше, ніж тих, хто захворів. За його даними, у 375 закладах охорони здоров'я по країні підготували 28 тисяч 732 ліжка для лікування хворих на Covid-19.

Зазначимо, що за минулу добу на Закарпатті виявлено 67 випадків коронавірусу, із них п'ятеро медичних працівників. 36 людей одужало. Одна людина померла.

Також нагадаємо, що на Закарпатті від коронавірусу померла викладачка університету.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

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Нагадаємо, станом на 14 липня кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у: Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1), Закарпатській (208,5) областях.