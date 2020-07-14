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    На Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом, - головний медик області

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    На Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом - На Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом, - головний медик області
    На Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом

    В Одеській ОДА обіцяють безкоштовно тестувати силовиків, медиків і всіх контактних осіб

    Т.в.о. директорки Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва розповіла, що на Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом.

    Про це вона розповіла в інтерв'ю «Главкому».

    Одарій-Захар’єва розповіла, що на Одещині безкоштовно тестуватимуть силовиків, медиків і всіх контактних осіб.

    «Нині закупили ІФА тести, безплатно тестуватимемо Національну гвардію, поліцію, медиків, контактних осіб, всіх, хто під підозрою. Як тільки дозволили купувати без тендерної процедури, стало можливо оперативно закуповувати»,  заявила вона.

    Головний медик області зазначила, що почав працювати з аналізами Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер (лабораторія для дослідження на Covid-19), райони до нього приєдналися.

    «Це все процес, час. Тоді ми одразу Болград підключили, бо якби ні, вони б нічим не відрізнялися від Подільська, де зафіксовано 450 випадків. На сьогодні там вже спостерігаємо поодинокі випадки заражень, а не масові, є повторні випадки захворювань (на коронавірусну хворобу)», — заявила Одарій-Захар’єва.

    Вона запевнила, що Департамент охорони здоров’я Одеської ОДА маєт повну картину про захворюваність на коронавірус в області.

    «Ми з допомогою рішення нашої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій цю проблему вирішили: зараз наші приватні лабораторії надають нам інформацію про дослідження, які проводять», — резюмувала Одарій-Захар’єва.

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    здоров'я Одещина карантин коронавірус
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