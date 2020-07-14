На Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом, - головний медик області



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На Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом

В Одеській ОДА обіцяють безкоштовно тестувати силовиків, медиків і всіх контактних осіб

Т.в.о. директорки Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва розповіла, що на Одещині зафіксовані повторні випадки заражень коронавірусом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Одарій-Захар’єва розповіла, що на Одещині безкоштовно тестуватимуть силовиків, медиків і всіх контактних осіб.

«Нині закупили ІФА тести, безплатно тестуватимемо Національну гвардію, поліцію, медиків, контактних осіб, всіх, хто під підозрою. Як тільки дозволили купувати без тендерної процедури, стало можливо оперативно закуповувати», — заявила вона.

Головний медик області зазначила, що почав працювати з аналізами Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер (лабораторія для дослідження на Covid-19), райони до нього приєдналися.

«Це все процес, час. Тоді ми одразу Болград підключили, бо якби ні, вони б нічим не відрізнялися від Подільська, де зафіксовано 450 випадків. На сьогодні там вже спостерігаємо поодинокі випадки заражень, а не масові, є повторні випадки захворювань (на коронавірусну хворобу)», — заявила Одарій-Захар’єва.

Вона запевнила, що Департамент охорони здоров’я Одеської ОДА маєт повну картину про захворюваність на коронавірус в області.

«Ми з допомогою рішення нашої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій цю проблему вирішили: зараз наші приватні лабораторії надають нам інформацію про дослідження, які проводять», — резюмувала Одарій-Захар’єва.

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