Карантин у Києві може тривати понад рік – Держпродпотребслужба



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Містяни повинні дотримуватися дистанції і регулярно мити руки.

Показники захворюваності COVID-19 в Києві залишаються на високому рівні

Адаптивний карантин в Києві продовжать за нинішніх показників захворюваності на Covib-19. Про це зазначив голова столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан у коментарі «Сегодня».

«Ні про які послаблення карантину говорити поки не доводиться. На який термін буде продовжено адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні – не радують. При таких показниках в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора року», - сказав він.

За словами чиновника, бізнес продовжить працювати в карантин, однак необхідно розробити порядок для діяльності кожного підприємця. Також необхідно посилити контроль за групою ризику і продовжити масковий режим. Містяни ж повинні дотримуватися дистанції і регулярно мити руки.

Як повідомлялося, станом на 14 липня кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у: Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1), Закарпатській (208,5) областях.