В Україні на коронавірус хворіє понад 26 тис. людей: дані з усіх регіонів



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Найбільша кількість активних хворих у трьох областях

Станом на 14 липня кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у:

Львівській (235,9),

Чернівецькій (235,1),

Закарпатській (208,5) областях.

Наразі госпіталізовано 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ - 441 пацієнт.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);

Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);

Донецька обл. — 765 (252 одужали);

Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);

Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);

Запорізька обл. — 622 (521 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);

м. Київ — 6350 (2124 одужали);

Київська обл. — 3090 (1925 одужали);

Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);

Луганська обл. — 95 (73 одужали);

Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);

Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);

Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);

Полтавська обл. — 334 (299 одужали);

Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);

Сумська обл. — 341 (297 одужали);

Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);

Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);

Херсонська обл. — 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);

Черкаська обл. — 755 (602 одужали);

Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);

Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).

За добу досліджено 9 711 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 813 396 зразків та ІФА 370 053 зразки.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.