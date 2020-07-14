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    Здоров'я

    В Україні на коронавірус хворіє понад 26 тис. людей: дані з усіх регіонів

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    В Україні на коронавірус хворіє понад 26 тис. людей: дані з усіх регіонів

    Найбільша кількість активних хворих у трьох областях

    Станом на 14 липня кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб.

    Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

    Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у:

    • Львівській (235,9),
    • Чернівецькій (235,1),
    • Закарпатській (208,5) областях.

    Наразі госпіталізовано 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ - 441 пацієнт.

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);
    • Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);
    • Донецька обл. — 765 (252 одужали);
    • Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);
    • Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);
    • Запорізька обл. — 622 (521 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);
    • м. Київ — 6350 (2124 одужали);
    • Київська обл. — 3090 (1925 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);
    • Луганська обл. — 95 (73 одужали);
    • Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);
    • Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);
    • Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);
    • Полтавська обл. — 334 (299 одужали);
    • Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);
    • Сумська обл. — 341 (297 одужали);
    • Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);
    • Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);
    • Херсонська обл. — 204 (186 одужали);
    • Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);
    • Черкаська обл. — 755 (602 одужали);
    • Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);
    • Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).

    За добу досліджено 9 711 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 813 396 зразків та ІФА 370 053 зразки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54771
    • Одужали
      27154
    • Хворіють
      26205
    • Померли
      1412

    Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    статистика Україна епідемія коронавірус
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