«Безконтактна вакцина»: в мережі висміяли російського губернатора
Губернатору Волгоградської області зробили щеплення від коронавірусу через сорочку
У Росії губернатору Волгоградської області зробили щеплення від коронавірусу через сорочку. Принаймні, у такому вигляді Андрій Бочаров позував у кабінеті лікаря.
У мережі активно прийнялися обговорювати «безконтактну» вакцинацію російського губернатора.
Автори численних постів стверджують, що на губернаторі випробуваний абсолютно новий спосіб вакцинації – через сорочку, ілюструючи цей процес фотографією одягненого Андрія Бочарова в кабінеті з лікарем.
В адміністрації області, в свою чергу, заявляють, що скандальна фотографія зроблена ще минулого року. Але надати відео або фото, де губернатору дійсно проводять щеплення від коронавірусу російським «Спутніком», не можуть.
Тим часом, в мережі висміяли сенсаційне зізнання Зеленського щодо справи «вагнерівців».