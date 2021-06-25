«Безконтактна вакцина»: в мережі висміяли російського губернатора

Губернатору Волгоградської області зробили щеплення від коронавірусу через сорочку

У Росії губернатору Волгоградської області зробили щеплення від коронавірусу через сорочку. Принаймні, у такому вигляді Андрій Бочаров позував у кабінеті лікаря.

У мережі активно прийнялися обговорювати «безконтактну» вакцинацію російського губернатора.

Автори численних постів стверджують, що на губернаторі випробуваний абсолютно новий спосіб вакцинації – через сорочку, ілюструючи цей процес фотографією одягненого Андрія Бочарова в кабінеті з лікарем.

В адміністрації області, в свою чергу, заявляють, що скандальна фотографія зроблена ще минулого року. Але надати відео або фото, де губернатору дійсно проводять щеплення від коронавірусу російським «Спутніком», не можуть.

Тим часом, в мережі висміяли сенсаційне зізнання Зеленського щодо справи «вагнерівців».