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    «Безконтактна вакцина»: в мережі висміяли російського губернатора

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    «Безконтактна вакцина»: в мережі висміяли російського губернатора
    Фото: v1.ru

    Губернатору Волгоградської області зробили щеплення від коронавірусу через сорочку

    У Росії губернатору Волгоградської області зробили щеплення від коронавірусу через сорочку. Принаймні, у такому вигляді Андрій Бочаров позував у кабінеті лікаря.

    У мережі активно прийнялися обговорювати «безконтактну» вакцинацію російського губернатора.

    Автори численних постів стверджують, що на губернаторі випробуваний абсолютно новий спосіб вакцинації – через сорочку, ілюструючи цей процес фотографією одягненого Андрія Бочарова в кабінеті з лікарем.

    В адміністрації області, в свою чергу, заявляють, що скандальна фотографія зроблена ще минулого року. Але надати відео або фото, де губернатору дійсно проводять щеплення від коронавірусу російським «Спутніком», не можуть.

    Тим часом, в мережі висміяли сенсаційне зізнання Зеленського щодо справи «вагнерівців».

    Теги: Росія соціальні мережі щеплення
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    «Безконтактна вакцина»: в мережі висміяли російського губернатора