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    Смертна кара. Понад 40% росіян виступають за повернення покарання

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    Найчастіше, на думку росіян, до смертної кари потрібно засуджувати за зґвалтування неповнолітніх - Смертна кара. Понад 40% росіян виступають за повернення покарання
    Найчастіше, на думку росіян, до смертної кари потрібно засуджувати за зґвалтування неповнолітніх
    Фото: з відкритих джерел

    За відновлення смертної кари виступають в основному представники старших груп респондентів

    41% росіян вважають, що варто відновити смертну кару «як це було на початку 1990-х років» – це максимальний показник з 2002 року, коли про повернення смертної кари говорили 49% опитаних. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру»

    «Цей показник, досягнувши мінімуму в 31% в 2015 році, виріс на 10 п.п. за 6 років. Одночасно з цим частка тих, хто вважає, що потрібно зберегти нинішнє становище, скоротилася з 27% влітку 2015 року до 20% в 2021 році. 17% вважають, що смертну кару потрібно повністю скасувати, 16% впевнені – потрібно розширити застосування смертної кари».

    Найчастіше, на думку росіян, до смертної кари потрібно засуджувати за:

    • зґвалтування неповнолітніх (73%),
    • серійні вбивства (67%),
    • тероризм і підготовку державного перевороту (49%),
    • умисне вбивство (43%),
    • торгівлю наркотиками (31%).

    Соціологи відзначають, що цей список не змінився протягом останнього десятиліття.

    За відновлення смертної кари виступають в основному представники старших груп респондентів: 48% в групі 55 років і старше, 45% в групі 40-54 роки.

    Прихильниками повного скасування смертної кари в основному виступають наймолодші респонденти – 32% у віці 18-24 роки.

    Тим часом, Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари.

    Теги: Росія соцопитування тероризм вбивство смертна кара
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    Смертна кара. Понад 40% росіян виступають за повернення покарання