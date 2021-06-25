Смертна кара. Понад 40% росіян виступають за повернення покарання

Найчастіше, на думку росіян, до смертної кари потрібно засуджувати за зґвалтування неповнолітніх

За відновлення смертної кари виступають в основному представники старших груп респондентів

41% росіян вважають, що варто відновити смертну кару «як це було на початку 1990-х років» – це максимальний показник з 2002 року, коли про повернення смертної кари говорили 49% опитаних. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру»

«Цей показник, досягнувши мінімуму в 31% в 2015 році, виріс на 10 п.п. за 6 років. Одночасно з цим частка тих, хто вважає, що потрібно зберегти нинішнє становище, скоротилася з 27% влітку 2015 року до 20% в 2021 році. 17% вважають, що смертну кару потрібно повністю скасувати, 16% впевнені – потрібно розширити застосування смертної кари».

Найчастіше, на думку росіян, до смертної кари потрібно засуджувати за:

зґвалтування неповнолітніх (73%),

серійні вбивства (67%),

тероризм і підготовку державного перевороту (49%),

умисне вбивство (43%),

торгівлю наркотиками (31%).

Соціологи відзначають, що цей список не змінився протягом останнього десятиліття.

За відновлення смертної кари виступають в основному представники старших груп респондентів: 48% в групі 55 років і старше, 45% в групі 40-54 роки.

Прихильниками повного скасування смертної кари в основному виступають наймолодші респонденти – 32% у віці 18-24 роки.

Тим часом, Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари.