Смертна кара. Понад 40% росіян виступають за повернення покарання
За відновлення смертної кари виступають в основному представники старших груп респондентів
41% росіян вважають, що варто відновити смертну кару «як це було на початку 1990-х років» – це максимальний показник з 2002 року, коли про повернення смертної кари говорили 49% опитаних. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру»
«Цей показник, досягнувши мінімуму в 31% в 2015 році, виріс на 10 п.п. за 6 років. Одночасно з цим частка тих, хто вважає, що потрібно зберегти нинішнє становище, скоротилася з 27% влітку 2015 року до 20% в 2021 році. 17% вважають, що смертну кару потрібно повністю скасувати, 16% впевнені – потрібно розширити застосування смертної кари».
Найчастіше, на думку росіян, до смертної кари потрібно засуджувати за:
- зґвалтування неповнолітніх (73%),
- серійні вбивства (67%),
- тероризм і підготовку державного перевороту (49%),
- умисне вбивство (43%),
- торгівлю наркотиками (31%).
Соціологи відзначають, що цей список не змінився протягом останнього десятиліття.
За відновлення смертної кари виступають в основному представники старших груп респондентів: 48% в групі 55 років і старше, 45% в групі 40-54 роки.
Прихильниками повного скасування смертної кари в основному виступають наймолодші респонденти – 32% у віці 18-24 роки.
Тим часом, Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари.