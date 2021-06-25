У Кремлі знайшли нову причину для блокування зустрічі Зеленського та Путіна

Продовження Україною санкцій щодо російських компаній в Кремлі оцінили «як кроки для недопущення зустрічі Путіна і Зеленського»

Речник Кремля заявив про «суперечливу» політику Києва «у вибудовуванні відносин з РФ»

У Росії різко відреагували на санкції України проти російських компаній. Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, це може вплинути на можливість зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Так, Пєсков заявив росЗМІ 25 червня про «суперечливу» політику Києва «у вибудовуванні відносин з РФ».

«Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна оцінити як кроки для недопущення зустрічі Путіна і Зеленського», – заявив він.

У Путіна також не бачать необхідності щось переглядати в позиції Росії щодо українського питання.

«Українське питання – це Донбас, хоча Київ вважає, що це Донбас і Крим, але Крим не обговорюється з боку Росії», – заявив прессекретар Путіна.

Як відомо, 24 червня Україна запровадила санкції проти близького оточення Путіна.

До українського санкційного списку, який затвердили на засіданні Ради нацбезпеки й оборони, зокрема, потрапили брати Ротенберг та їх численні родичі, російський бізнесмен Олег Дерипаска, голова «Газпрому» Олексій Міллер, генеральний директор «Газпром-медіа Холдинг» Олександр Жаров та командувач Росгвардії Віктор Золотов.

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження.

Також напередодні Україна запровадила санкції проти ЗМІ, підприємств і бойових підрозділів «ЛНР/ДНР».

До слова, РНБО збереться на окреме засідання щодо санкцій проти українців зі списку США.

У середині червня Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним.

Хоча ще нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.