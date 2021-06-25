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    У Росії Путіна замінить новий Брежнєв

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    У Росії Путіна замінить новий Брежнєв

    Колективна політична воля правлячого класу РФ – номенклатурний рай без чекістів і революціонерів

    Мовою оригіналу

    Наследник – Брежнев

    Один из оппозиционных политиков сказал недавно, что чиновники и бизнесмены боятся «ночного стука в дверь» не меньше, чем оппозиционеры и сажают их чаще. В России жить – ходить под статьей. В любой момент чекисты могут сожрать любого успешного бизнесмена, мэра, губернатора.

    Новая номенклатура безумно устала от страха. Надоели ей и периодически военные тревоги и мобилизации, санкции и контрсанкции. Мечтает она об одном – не только сытой, но и спокойной жизни.

    Сейчас возобновились разговоры о потенциальном преемнике Путина. Коллективный выбор номенклатуры очевиден. Это должен быть новый Брежнев, который обуздает чекистов, начнет разрядку, даст номенклатуре возможность легально обогащаться и гарантии спокойной жизни.

    Кто бы ни пришел к власти после Путина, вначале замочат коллективного Берию, то есть чекистскую верхушку. Потом будет некоторая либерализация. А дальше номенклатура постарается установить режим коллективного руководства, типа раннего Брежнева.

    Коллективная политическая воля правящего класса – номенклатурный рай без чекистов и революционеров типа Навального. Путин своей авантюристической внешней политикой, а главное опричниной, достал номенклатуру. Но Навальный для нее – худшее из зол.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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    У Росії Путіна замінить новий Брежнєв