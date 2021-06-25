«Вагнергейт»: сенсаційне зізнання Зеленського висміяли в соцмережах

Щирість Володимира Зеленського сподобалася далеко не всім

Володимир Зеленський знав про перебування у Мінську бійців ПВК Вагнера й передав Олександру Лукашенку особисті дані цих найманців.

З таким сенсаційним зізнанням глава української держави особисто виступив в інтерв'ю, яке вийшло ввечері у четвер, 24 червня 2021 року, на телеканалі «1+1».

Однак, така щирість Зеленського сподобалася не всім. Деяких користувачів соцмереж вона відверто розлютила.

Нагадаємо, що за сценарієм, озвученим у ЗМІ після ймовірного провалу операції, на її фінальній стадії борт з вагнерівцями, після їхнього відпочинку в санаторії на околиці Мінська, мав вилетіти з Білорусі на «завдання» у третіх країнах, й під час перебування в повітряному просторі України літак повинен був з певних причин сісти на українському аеродромі.

Після цього, власне, й мало б відбутися затримання фігурантів з подальшим показовим судом над ними, як ще одним, вельми переконливим свідченням російської агресії.