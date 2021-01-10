Шмигаль сказав, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата

За словами прем'єра, вперше в історії нашої країни «мінімалка» стала вище 200 доларів

В Україні завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць. Також завдяки держпідтримці в минулому році було працевлаштовано понад 600 тисяч українців.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ключову роль тут зіграла програма із часткового безробіття, за якою державна підтримка бізнесу склала понад 3 млрд грн», – наголосив прем'єр.

Він також заявив, що з 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата становить 6 тисяч гривень. За словами прем'єра, вперше в історії нашої країни «мінімалка» стала вище 200 доларів.

«Завдяки зростанню економіки і продуктивності праці в 2021 році, уряд прогнозує, що реальна середня зарплата зросте приблизно на 13%», – впевнений Шмигаль.

Також глава уряду додав, що в грудні минулого року держбюджет отримав на 32 мільярди гривень більше, ніж за аналогічний місяць 2019 року. В цілому державний бюджет за рік виконаний на 101,5%.

Відзвітував очільник уряду і про програму доступного кредитування 5-7-9. За його словами, всього за чотири місяці роботи програми (червень 2020 року) було видано кредитів більш ніж на пів мільярда гривень.

«Тоді ми оновили правила і інструменти в рамках цієї програми. І з липня (за 6 місяців) було видано доступних позик більш ніж на 16 млрд грн. Це фантастичний результат в кризовий рік. І це реальна допомога тисячам бізнесів по всій країні», – вважає Шмигаль.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.

Згідно з нещодавно оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток мешканців України вперше перевищив 12 тис. гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен п'ятий українець отримує офіційну зарплату не більше 6 тисяч. Традиційно найвищі зарплати в Києві - 17 494 грн (+ 1,4%, або 241 грн в порівнянні з вереснем), найнижчі – на Волині - 9861 грн (+ 1%, або 95 грн). Різниця в заробітках між ними збільшилася до 1,77 раза (місяць тому розрив був 1,75 раза).