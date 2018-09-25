Безсмертний відповів Медведчуку щодо Мінська



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Екс-представник України у Мінському процесі Роман Безсмертний

Політик нагадав про долю переговорної групи щодо Нагорного Карабаху, яка вже 26 років в Мінську веде переговори, а рішення немає

Переговори з врегулювання ситуації на Донбасі потребують іншого формату, іншого змісту та нейтрального місця проведення. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив політик і дипломат, колишній представник України у Мінському процесі Роман Безсмертний.



«Україні потрібне рішення, яке б припинило кровопролиття на Донбасі. Бо ми можемо повторити долю переговорної групи щодо Нагорного Карабаху, яка вже 26 років в Мінську веде переговори, а рішення немає. Рано чи пізно Україна мала поставити питання про пошук нейтрального місця для переговорів», - сказав він.



Коментуючи заяву представника України на переговорах у Тристоронній контактній групі Віктора Медведчука про те, що українські дипломати зробили «черговий плювок» по білоруському МЗС, політик зазначив: «Жодних образ з боку України не прозвучало, тому в даному випадку слова Медведчука невідомо до чого стосуються. За цей час відбулося вісім голосувань в ООН, коли Білорусь голосувала проти України і по Криму, і по ситуації на Донбасі. То хто кому плює в очі?».





«Хочу нагадати пану Медведчуку, що, наприклад, на території Білорусі засудженню піддаються ті білоруси, які воюють на українському боці. І зовсім не звертають увагу на тих білорусів, які рекрутуються російською армією як найманці в ОРДЛО. Більше того, саме в Гомельській і Вітебській областях проходять підготовку ті, хто воює на Донбасі проти українців. Я би пропонував пану Віктору просто співставити ці факти, бо для нього це не новина, він це чудово знає. Я вже не кажу про затримання Гриба та інших громадян України на території Білорусі. До речі, вони затримувалися не білоруськими, а російськими спецслужбами», - наголосив він.



Політик закликає бути чесними щодо того, як Білорусь поводить себе в плані об’єктивної оцінки дій РФ по відношенню до України. «Тому не треба тут розкидатися такими словами як «плювки», а об’єктивно оцінювати ситуацію. Спокійно, як належить дипломатам, сказати, що Мінськ – це територія, яка контролюється нашим противником», - наголосив він.



На запитання ведучого, що ж тоді робить Медведчук в українській переговорній групі, Безсмертний сказав: «Аналізуючи висловлювання українського президента, в нього немає іншого способу тримати зв'язок із Путіним, як мати в складі української делегації Віктора Медведчука. Хоча очевидно, що на сьогоднішній день достатньо і офіційних, і неофіційних механізмів для цього діалогу. Це вже їхні особисті стосунки».



Водночас політик переконаний, що «Мінськ триває тільки тому, що іншу форму та зміст не хочуть прийняти». На його думку, одним із варіантів могло бути перенесення переговорів по Донбасу у Гельсінкі.



«Чому не підходять Гельсінкі? Тим більше, що представники цієї країни керують в більшості миротворчих місій? Підходять, цей формат би прийняли, просто нікому відкрити рот і сказати, що ми пропонуємо перше, друге, третє. Дипломатія - річ консервативна, але, з іншого боку, вона не може бути безініціативною», - вважає дипломат.



Нагадаємо, що представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що треба перенести переговори по Донбасу з Мінська в іншу столицю, оскільки білоруська делегація в ООН голосує проти України.