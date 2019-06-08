Білоножки вирішили йти у політику. до Ради балотуватимуться за списками Смешка



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Народні артисти України – Світлана та Віталій Білоножки Фото: Гордон

Втім, пара тримає у таємниці, під яким номером вони у списках партії

Народні артисти України – Світлана та Віталій Білоножки – оголосили, що йдуть у політику. До парламенту вони збираються балотуватися за списками партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка. Про це вони розповіли під час з’їзду партії у суботу, 8 червня, пише ТСН.

«Я вже у своєму житті наспівався», – відповів Віталій Білоножко на запитання, чому вирішив піти у політику. Втім, пара тримає у таємниці, під яким номером вони у списках партії.

«Під яким номером – це секрет великий поки що», – зазначила Світлана Білоножко.

«Я знаю, що буду робити. Хочу, щоби не було недолугостей в законі про інтелектуальну власність, згуртувати людей, якщо там будуть симпатики до культури. Також хочу закон про меценатство, щоб зробити легшим життя артистів, бо вони дійсно кинуті останньою владою. І, безумовно, все, що буде Ігор Петрович (Смешко) пропонувати, що не зашкодить моєму народові», – окреслив Віталій Білоножко свої плани нардепом.

Зазначимо, Білоножки нині перебувають на пенсії. На запитання, скільки пара отримує, Віталій зізнався, що має 5 тисяч гривень, а Світлана – 8. Вона також додала, у разі, якщо пройдуть до Ради – «безумовно» лобіюватимуть інтереси пенсіонерів.

«Про нас (пенсіонерів) ніхто не дбає, тож ми маємо самі про себе подбати», – наголосила Світлана Білоножко.

Водночас Віталій Білоножко зізнався, що йому соромно за всі виступи на агітаційних концертах різних кандидатів. «Все життя ми когось обирали, нас для приманки викидали на сцену, ми довго співали, люди збиралися, потім виходили одіозні кандидати і говорили те, що люди хотіли почути. А потім нам було дуже соромно за цих кандидатів», – зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 8 червня під час з’їзду партії «Сила і честь», її голова Ігор Смешко оголосив перші 10 прізвищ партійного списку. Так, зокрема, у списках є підозрюваний у держзраді екс-глава Генштабу, глава Меджлісу та депутати «Самопомочі».

Як повідомляв «Главком», якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, партія «Сила і честь» набрала б 4,9% голосів серед тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати. Про це свідчать результати опитування, проведеного з 15-го по 31 травня Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного з 29 травня по 3 червня, показали, що партію Смєшка готові підтримати 4,3% тих, хто визначився з вибором.