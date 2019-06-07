Гола і боса «Сила і честь»? Скільки грошей у партії Смешка партійна каса

Смешко - не нове обличчя, яке зараз в тренді в українській політиці, а добре забуте старе. За часів президентства Кучми очолював Службу безпеки, подав у відставку з посади ще 2005 році фото: iamir.info

У партії, яка може пройти в парламент, нема ні грошей, ні працівників…

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», партію Ігоря Смешка «Сила і честь» готові підтримати 4,3% виборців. Цей показник нижчий за прохідний бар'єр до Верховної Ради, але «Сила і честь» має усі шанси потрапити до парламенту. Втім просто «пройти» до Ради Смешку нецікаво: глава передвиборчого штабу його партії Дмитро Гордон амбітно заявляє, що лідер іде, щоб «стати прем’єр-міністром».

Бідна партія…

Днями «Сила і честь» опублікувала фінансовий звіт за перший квартал цього року. Згідно з документом, на рахунку політичної партії лежало всього 40 тис. грн. «Сила і честь» бідна, донорів має вкрай мало, та й ті готові були пожертвувати у розпал президентських виборів не більше 5 тис. грн. Загалом партійна каса за три місяці зусиллями нечисельних прихильників збагатилася на 12,8 тис. грн.

Серед донорів трапляються різні люди: повний тезка Кузьменка Руслана Петровича, зареєстрованого у Києві, - заступник начальника головного управління Нацполіції у столиці, а повний тезка Кривохлябова Івана Олександровича із Запоріжжя – співвласник ТОВ, що займається оптовою торгівлею офісними меблями.

«Сила і честь» зареєстрована за адресою м. Київ, вул. Курганівська, 3А, офіс 115. Водночас жодних даних про це приміщення у звіті немає: чи орендують його (якщо так, то скільки коштує оренда), чи, скажімо, перебуває у власності лідера партії.

Партія налічує 14 місцевих організацій, жодна з яких не має власного банківського рахунку. Ба більше, у регіональних офісах працюють або волонтери, або взагалі ніхто, бо ж за три місяці ані копійки зарплати працівники апарату партії не отримали. За три місяці цього року «Сила і честь» заплатила лише двом компаніям: 25 тис. грн ФОП Авраменко Олег Вікторович «за технічні засоби» та ТОВ «Юридична фірма «Абсолют».

Втім можна сподіватися, що у звіті за наступний квартал цифри будуть зовсім інші. На суботу, 8 червня, заплановано з’їзд партії у Торговельно-промисловій палаті України, де Смешко представить команду, яка братиме участь у позачергових парламентських виборах. «У команді - відомі, авторитетні, професійні, досвідчені та молоді лідери, прихід яких у політику для багатьох стане несподіванкою», - інтригують у політсилі.

Багатий лідер

Згідно з іншим звітом, оприлюдненим на сайті ЦВК, під час передвиборчої кампанії Смешко витратив 2,4 млн грн. Левова частка цих коштів – внески від прихильників (2,38 млн). Примітно, що розмір кожного внеску відносно невеликий: сотні гривень. Лише кілька відзначились більшими сумами. Один з найбільших внесків надійшов від дружини кандидата – Юлії Михайлівни Смешко, яка переводила кілька разів суми від 59 тис. до 149 тис. грн. Екснардеп Михайло Поживанов переказав Смешку мільйон гривень одним платежем. Кошти було переведено 14 лютого.

Також до загальної суми увійшли кошти від юридичних осіб (62,5 тис. грн) та власні гроші кандидата (149,5 тис. грн).

Згідно зі звітом, за рекламу на телебаченні було сплачено понад 510 тис. грн, і ще 129 тис. - за ефірний час на радіо. Цікаво, що проплат каналам «112 Україна» та NewsОne, на яких, за даними ЗМІ, найчастіше з’являвся Смешко, у звіті немає.

На друковану продукцію Смешко, на відміну від інших кандидатів, витратив більше, ніж за появу на ТБ: 685 тис. грн.

Однією з компаній, яка опікувалась рекламою Смешка в інтернеті, стала компанія «РТМ-Діджитал». Це «дочка» «РТМ-Україна», послугами якої користуваласьпід час передвиборчих перегонів і Юлія Тимошенко

За даними Комітету виборців України, один голос виборця коштував Смешку близько 4 грн. Для порівняння: за кожен голос Володимир Зеленський заплатив 16,4 грн, Тимошенко – 68 грн, Петро Порошенко – 141 грн.

Наталія Сокирчук, «Главком»