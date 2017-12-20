Білорусь заявила, що не збирається дружити з ЄС на шкоду Росії

У Мінську заявили, що РФ для них є найголовнішим партнером

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ не має наміру дружити з Євросоюзом за рахунок Росії або проти, або на шкоду Росії. Про це він сказав в інтерв’ю ІА «Синьхуа», яке опубліковано на сайті МЗС Білорусі. Макей зазначив, що оскільки Білорусь перебуває на стику між Сходом і Заходом, то вона на собі



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Президент РФ Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко

У Мінську заявили, що РФ для них є найголовнішим партнером

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ не має наміру дружити з Євросоюзом за рахунок Росії або проти, або на шкоду Росії. Про це він сказав в інтерв’ю ІА «Синьхуа», яке опубліковано на сайті МЗС Білорусі.

Макей зазначив, що оскільки Білорусь перебуває на стику між Сходом і Заходом, то вона на собі відчуває «всі ті негативні наслідки, які виникають з присутньої сьогодні в цьому регіоні конфронтації».

Тому, підкреслив він, Білорусь хоче мати рівнонаближені відносини з усіма.

«При цьому ми розуміємо, що Росія для нас є першорядної важливості стратегічним партнером в усіх відношеннях: політичному, військово-політичному, торговельно-економічному, гуманітарному і так далі. Росія для нас є найголовнішим торгово-економічним партнером… Але, в той же час, Європейський союз є для нас другим за важливістю торгово-економічним партнером… Звичайно ж, ми не можемо відмовитися ні в якій мірі від співпраці з Європейським союзом», - зазначив глава МЗС Білорусі.

«Розвиток наших зв'язків і з Росією, і з Європейським союзом, і з рештою світу не означає, що ми хочемо з кимось дружити за рахунок когось або проти когось… Розвиваючи нашу співпрацю з Європейським союзом, ми говоримо нашим партнерам, що треба йти від конфронтаційної риторики, яка сьогодні, на жаль, має місце у відносинах між Росією і Європейським союзом», - сказав Макей.

Він підкреслив, що на минулому саміті Східного партнерства, який відбувся у Брюсселі в листопаді минулого року, Білорусь чітко заявила про те, що не допустить ніяких антиросійських положень в заключній декларації цього саміту.

«Я думаю, що в Росії теж прекрасно розуміють це. Бачать, що Білорусь має намір розвивати конструктивні, взаємовигідні відносини з усіма зовнішніми партнерами не за рахунок Росії і не на шкоду Росії. Це навпаки буде сприяти тому, що Білорусь внесе свій внесок в забезпечення стабільності, спокою і безпеки в нашому регіоні», - зазначив Макей.

Як повідомлялося, 19 грудня Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна».

26 країн-членів Генасамблеї ООН проголосували проти оновленої резолюції з прав людини в окупованому Криму. Серед цих країн є Білорусь.