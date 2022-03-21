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    Білорусь заявила, що відводить війська від українського кордону

    Самопроголошений президент Білорусі відмовився вводити війська в Україну? - Білорусь заявила, що відводить війська від українського кордону
    Самопроголошений президент Білорусі відмовився вводити війська в Україну?
    фото з відкритих джерел

    Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації

    Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону. Про це йдеться в Телеграмі Міноборони Білорусі.

    «Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок державного кордону Республіки Білорусь», йдеться в повідомленні.

    Крім того, ресурс MotolkoHelp, який моніторить пересування білоруських військ, оприлюднили відео, на якому видно, що БТРи рухаються Брестом. Внаслідок цього в місті частково перекрито рух транспорту.

    Тим часом Збройні сили України, добровольці й підрозділи тероборони у Волинській області перебувають у повній бойовій готовності. Лінію оборони укріплюють, погода працює проти потенційних окупантів.

    Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

    Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь заявила, що відводить війська від українського кордону