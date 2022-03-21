Білорусь заявила, що відводить війська від українського кордону
Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації
Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону. Про це йдеться в Телеграмі Міноборони Білорусі.
«Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок державного кордону Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.
Крім того, ресурс MotolkoHelp, який моніторить пересування білоруських військ, оприлюднили відео, на якому видно, що БТРи рухаються Брестом. Внаслідок цього в місті частково перекрито рух транспорту.
Armored personnel carriers are moving in Brest— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 21, 2022
This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.
Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC
Тим часом Збройні сили України, добровольці й підрозділи тероборони у Волинській області перебувають у повній бойовій готовності. Лінію оборони укріплюють, погода працює проти потенційних окупантів.
Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.
Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.