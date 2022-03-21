Білорусь заявила, що відводить війська від українського кордону

Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації

Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону. Про це йдеться в Телеграмі Міноборони Білорусі.

«Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок державного кордону Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ресурс MotolkoHelp, який моніторить пересування білоруських військ, оприлюднили відео, на якому видно, що БТРи рухаються Брестом. Внаслідок цього в місті частково перекрито рух транспорту.

Armored personnel carriers are moving in Brest

This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.

Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 21, 2022

Тим часом Збройні сили України, добровольці й підрозділи тероборони у Волинській області перебувають у повній бойовій готовності. Лінію оборони укріплюють, погода працює проти потенційних окупантів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

Читайте також: Про можливий напад армії Білорусі