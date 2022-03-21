Україна вивчає питання скасування безвізового режиму для ізраїльтян

На думку Корнійчука, саме зараз симметрична відповідь України Ізраїлю не буде ефективною

Чи мусить Київ ухвалювати симетричні рішення на недружні кроки Ізраїля під час війни?

Ізраїль зрозуміє тільки взаємну відповідь.Так посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук прокоментував скасування Ізраїлем безвізового режиму для громадян України у розпал війни.

«Зараз ми ставимо питання перед нашим керівництвом, аби призупинити безвізовий режим з Ізраїлем. Наше керівництво про це думає, були заяви голови Офісу президента Андрія Єрмака з цього приводу. І наше МЗС серйозно про це думає», – сказав він в інтерв’ю «Главкому».

Разом із тим, на думку Корнійчука, саме в цю хвилину симметрична відповідь України зараз не буде ефективною, бо все одно ізраїльтяни зараз не їдуть до нас – хіба що добровольцями.

Як повідомлялось, Ізраїль в розпал війни в Україні скасував безвізовий режим із нашою державою.