Україна вивчає питання скасування безвізового режиму для ізраїльтян
Чи мусить Київ ухвалювати симетричні рішення на недружні кроки Ізраїля під час війни?
Ізраїль зрозуміє тільки взаємну відповідь.Так посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук прокоментував скасування Ізраїлем безвізового режиму для громадян України у розпал війни.
«Зараз ми ставимо питання перед нашим керівництвом, аби призупинити безвізовий режим з Ізраїлем. Наше керівництво про це думає, були заяви голови Офісу президента Андрія Єрмака з цього приводу. І наше МЗС серйозно про це думає», – сказав він в інтерв’ю «Главкому».
Разом із тим, на думку Корнійчука, саме в цю хвилину симметрична відповідь України зараз не буде ефективною, бо все одно ізраїльтяни зараз не їдуть до нас – хіба що добровольцями.
Як повідомлялось, Ізраїль в розпал війни в Україні скасував безвізовий режим із нашою державою.