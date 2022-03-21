Героїзація образу ветерана війни. Уряд визначився з напрямками фінансування

В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Україна зніматиме документальні фільми про ветеранів війни

Кабінет міністрів ухвалив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для героїзації образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України. Про це свідчить постанова від 19 березня, передає «Главком».

Бюджетні кошти спрямовуватимуся на:

проведення фокус-груп для вивчення суспільної думки стосовно образу ветерана війни та опрацювання результатів;

підготовку опитувальника та методики проведення моніторингу сприйняття сучасного образу ветерана війни, визначення позитивного та негативного сприйняття;

проведення соціологічних досліджень щодо образу ветерана війни;

створення документальних фільмів, соціальних роликів та реклами в соціальних мережах, оренду рекламних площ та розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення поліграфічних матеріалів (плакатів, банерів, буклетів тощо), аудіо- та відеоконтенту, літератури, спрямованих на героїзацію образу ветерана війни;

налагодження системної комунікації між ветеранами війни та суспільством, а також на співпрацю з міжнародними партнерами та закордонними українцями (придбання сувенірної продукції, поліграфічних матеріалів, оплата проїзду, добових та проживання учасників).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є міністерство ветеранів.

Додамо, що у 2022 році кошторис витрат на Український ветеранський фонд, героїзацію образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України становить 96,9 млн грн.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.