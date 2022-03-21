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    Героїзація образу ветерана війни. Уряд визначився з напрямками фінансування

    В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Героїзація образу ветерана війни. Уряд визначився з напрямками фінансування
    В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: територіальна оборона ЗСУ

    Україна зніматиме документальні фільми про ветеранів війни

    Кабінет міністрів ухвалив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для героїзації образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України. Про це свідчить постанова від 19 березня, передає «Главком».

    Бюджетні кошти спрямовуватимуся на:

    • проведення фокус-груп для вивчення суспільної думки стосовно образу ветерана війни та опрацювання результатів;
    • підготовку опитувальника та методики проведення моніторингу сприйняття сучасного образу ветерана війни, визначення позитивного та негативного сприйняття;
    • проведення соціологічних досліджень щодо образу ветерана війни;
    • створення документальних фільмів, соціальних роликів та реклами в соціальних мережах, оренду рекламних площ та розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення поліграфічних матеріалів (плакатів, банерів, буклетів тощо), аудіо- та відеоконтенту, літератури, спрямованих на героїзацію образу ветерана війни;
    • налагодження системної комунікації між ветеранами війни та суспільством, а також на співпрацю з міжнародними партнерами та закордонними українцями (придбання сувенірної продукції, поліграфічних матеріалів, оплата проїзду, добових та проживання учасників).

    Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є міністерство ветеранів.

    Додамо, що у 2022 році кошторис витрат на Український ветеранський фонд, героїзацію образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України становить 96,9 млн грн.

    Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Героїзація образу ветерана війни. Уряд визначився з напрямками фінансування