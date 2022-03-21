Ситуація на волинському напрямку. Лінію оборони укріплено, погода працює проти білорусів

В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Збройні сили України, добровольці й підрозділи тероборони у Волинській області перебувають у повній бойовій готовності. Лінію оборони укріплюють, погода працює проти потенційних окупантів.Про це заявив командир добровольчого батальйону «Луцьк» Олександр Тиводар, передає «24 канал».

«Зараз суттєвих змін на цьому напрямку немає. Ми готові. Чекаємо на них. Ті підрозділи, які стояли навпроти нас, так і залишаються. Ми тільки відпрацьовуємо ще більше, ущільнюємо свою оборону й чекаємо», – описав оперативну ситуацію комбат.

За його словами, зараз навіть природа працює на українських військових. На Волині порозливалися річки й болота, що вкрай ускладнить просування ворога.

Як відомо, в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

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