Україна і Росія проводять переговори онлайн: до чого договорилися

Після кількох раундів прямих переговорів на території Білорусі Україна і Росія продовжили спілкування онлайн, не розкриваючи деталей переговорів

Сьогодні, 21 березня, сторони російсько-української війни провели черговий раунд переговорів

Переговори між Україною та Росією відбувалися дистанційно, у онлайн-режимі. Про це пише «Українська правда».

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є членом української переговірної групи розповів про сьогоднішній раунд переговорів.

«З 10:30 до 12:00 була офіційна делегація», – зазначив Арахамія. Далі, за його словами, продовжили свою діяльність робочі групи.

За словами депутата, сьогодні переговори триватимуть увесь день.

Щодо конкретних позицій на переговорах, Арахамія інформації не надав. Але, за даними «Української правди», оприлюдненими на Telegram-каналі видання, переговори відбуваються у непростій атмосфері.

«Наші не поступаються», – зазначив виданню співрозмовник, який має відношення до переговірного процесу.

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

Минулого понеділка, 14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

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