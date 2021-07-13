Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова отримала Штутгартську премію миру

У Мінську вона була координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика

У Білорусі опозиціонерці загрожує 12 років ув'язнення

Німецька громадська ініціатива AnStifter присудила одній з лідерок білоруської опозиції Марії Колесніковій Штутгартську премію миру. Про це повідомляє Deutsche Welle.

AnStifter обґрунтувала своє рішення тим, що політикиня та громадська діячка «нагороджується за мужню боротьбу з автократичним режимом Олександра Лукашенка і за правозахисну діяльність». Разом з премією вона має отримати 5 тисяч євро. Офіційна церемонія вручення запланована на 19 грудня,

До повернення у Білорусь у 2020 році, Колесникова 12 років прожила у Штутгарті. У Мінську вона була координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика, а після його арешту – стала однією з впізнаваних учасників протестів проти президента країни Олександра Лукашенка.

У травні 2021 у Білорусі її звинуватили у закликах до дій проти національної безпеки, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом та створенні екстремістського формування. Їй загрожує 12 років ув'язнення.

Штутгартська премія миру присуджується за особливі заслуги в досягненні миру, справедливості та солідарності.





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