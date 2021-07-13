  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова отримала Штутгартську премію миру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Мінську вона була координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика - Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова отримала Штутгартську премію миру
    У Мінську вона була координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика
    Фото: dw.com

    У Білорусі опозиціонерці загрожує 12 років ув'язнення

    Німецька громадська ініціатива AnStifter присудила одній з лідерок білоруської опозиції Марії Колесніковій Штутгартську премію миру. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    AnStifter обґрунтувала своє рішення тим, що політикиня та громадська діячка «нагороджується за мужню боротьбу з автократичним режимом Олександра Лукашенка і за правозахисну діяльність». Разом з премією вона має отримати 5 тисяч євро. Офіційна церемонія вручення запланована на 19 грудня,

    До повернення у Білорусь у 2020 році, Колесникова 12 років прожила у Штутгарті. У Мінську вона була координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика, а після його арешту – стала однією з впізнаваних учасників протестів проти президента країни Олександра Лукашенка.

    У травні 2021 у Білорусі її звинуватили у закликах до дій проти національної безпеки, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом та створенні екстремістського формування. Їй загрожує 12 років ув'язнення.

    Штутгартська премія миру присуджується за особливі заслуги в досягненні миру, справедливості та солідарності.


    Тим часом, російський політолог Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

    Теги: Білорусь премія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова отримала Штутгартську премію миру