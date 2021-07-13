Російський політолог розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка

Бєлковський: «Путін ніколи не довіряв Лукашенку».

Президент Росії Володимир Путін охоче замінив би невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка на когось зі свого близького оточення, адже не довіряє йому. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив політолог Станіслав Бєлковський.

«Путін ніколи не довіряв Лукашенку, особисто ставиться до нього досить негативно і волів би замінити його на іншу фігуру, наприклад, на когось із великих російських бізнесменів російського походження. При цьому ця особа має бути з путінського оточення, бо для Путіна особисте завжди було важливішим за політичне. Бачите, як він бореться за Медведчука», – наголосив політолог.

Бєлковський також додав, що Лукашенку немає більше на кого розраховувати, окрім Путіна, через те він в унісон із Москвою захопився антиукраїнською риторикою.

«Лукашенко робить усе можливе, щоб врятуватись. Він ображений на власний народ, який, на його думку, виявився зрадником. Окрім Росії, в нього немає жодного союзника в нинішній ситуації, бо той же Китай надто втручатися не стане. Але зверніть увагу: незважаючи на тролінгову пропозицію прибути до Криму, Олександр Григорович так туди і не прибув, і офіційно Крим російським Білорусь досі не визнає», – зауважив Бєлковський .

Раніше Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.