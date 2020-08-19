Білоруські прикордонники затримали українця за запитом Росії



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Пістолет і ніж, вилучені у громадянина України Фото: gpk.gov.by

Ім'я затриманого білоруські прикордонники не оприлюднили

У Білорусі прикордонники затримали громадянина України, який оголошений в розшук Росією. Про це повідомляє прикордонний комітет Білорусі в середу, 19 серпня.

Зазначено, що 18 серпня в пункті пропуску Нова Гута «при оформленні на в'їзд в нашу країну автобуса сполученням Київ-Мінськ прикордонники затримали 34-річного пасажира».

«Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку в країнах СНД (ініціатор - МВС РФ). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 см», - йдеться в повідомленні.

Українця передали співробітникам міліції, додали в прикордонному відомстві.

Нагадаємо, 17 серпня Україна вперше в історії відкликала посла з Білорусі. Ігор Кизим поїхав до Києва на консультації для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Як повідомлялося, Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».