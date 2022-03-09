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    Білоруський рубль упав на 50% від початку війни

    Білоруський рубль упав на 50% від початку війни
    фото з відкритих джерел

    Економіка Білорусі увійшла в кризу

    З початку війни курс білоруського рубля по відношенню до долара у банківських відділеннях знизився на 50% (з 2,65 byn/usd на 23.02 до 4 byn/usd). Про це на своїй сторінці повідомив Данило Гетманцев.

    «Поки ведуться веселі розмови про валютну кризу в Росії, що настала, ми зовсім забули про її вірного товариша і соратника – Білорусь. Адже там зараз розгортається не менш вагома драма. Сьогодні ЄС ввів санкції проти Нацбанку Білорусі:

    • заблокувавши операції з резервами (за прикладом Банку Росії);
    • заборонивши ввезення готівкового євро;
    • відключивши від SWIFT низку банків та обмеживши операції з відкриття рахунків білоруськими резидентами в ЄС.

    Що цікаво, місцеві видання в РБ пишуть про те, що «рубльовий кошмар» перекинувся і на них, а економіка, зав'язана на 80% з РФ, увійшла в глибоку кризу за нею», – написав Гетманцев.

    Нагадаємо, банки Росії від 9 березня по 9 вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам.

    Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише $10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.

    У ніч на 9 березня в Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь грош

    До слова, 2 березня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Собчак залишає Росію та відлітає до Стамбула. Про це нібито повідомило джерело у її команді.

    Раніше мати Собчак, сенаторка Людмила Нарусова звернулась до росіян у зв'язку із війною в Україні.

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    Теги: Білорусь економіка санкції банк гроші Данило Гетманцев
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    Білоруський рубль упав на 50% від початку війни