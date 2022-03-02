Російська сенаторка: Кремль безбожно бреше – Україна всіяна трупами російських солдатів

Нарусова: «Федеральні канали безбожно брешуть»

Сенатор Людмила Нарусова, мати відомої телеведучої Ксенії Собчак, назвала інформацію, яку про війну в Україні надають громадянам ЗМІ РФ «жахливим фейком». Політикиня у коментарі телеканалу «Дощ» визнала, жахливі втрати російської армії, які приховує Кремль та федеральні ЗМІ. На її думку, вся проблема в тому, що у росіян дуже коротка пам'ять. «Я пам’ятаю, як кілька років тому, коли був наступ на Дебальцево, по-моєму… На Першому, на Другому, на НТВ Соловйов із Кисельовим показували сюжет із нещасною жінкою, яка розповідала про начебто розп’ятого на хресті хлопчика на очах у матері. Це повинно було викликати такий прилив ненависті до України! Очевидно, це було для підняття духу. Но ми-то все пам'ятаємо, що потім це виявилося жахливим фейком, жахливою брехнею, нічого цього не було! Так чому ми після цього повинні довіряти тільки федеральним каналам, які, всім зрозуміло, безбожно брешуть! Навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за кілька діб інтенсивних сутичок не може не бути жертв!» Нагадаємо, офіційний представник Міноборони РФ Конашенков браво звітує: «у нас немає жертв», – зазначила Нарусова.

Насправді Міноборони РФ вже визнає втрати, але жодних цифр на називає. Дані України станом на вчора такі: біля 6 тис. росіян вже полягли в Україні

«Я сьогодні була у Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками та листами батьків, які ітратили зв’язок з дітьми, призваними туди. Їм нема чого втрачати, вони шукають будь-яку інформацію. Вони бачили фотографії реальних подій, і стали зв'язуватися, і з'ясували, хтось в полоні, хтось загинув. Питання в тому, аби зібрати тіла загиблих. Я дзвонила до штабу Західного військового округу і говорила, чому б не домовитися про коридор, по якому хоча б можна вивезти тіла? Оскільки вони лежать на землі, дикі бродячі собаки обгризають тіла, деяких не можна ідентифікувати, тому що вони обгоріли. За якеими законами війни це можливо», – зазначила Нарусова.