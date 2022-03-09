Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі

Частину коштів буде використано як гарантію щодо кредитів Польщі, щоб допомогти їй замінити літаки

Лідери Конгресу в середу досягли двопартійної домовленості щодо збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам. Про це повідомляє агенція АР.

Минулого тижня президент США Джо Байден просив у Конгресу $10 млрд для України, але у понеділок конгресмени вирішили збільшити суму до $12 млрд, а наступного дня ще на $1,6 млрд, уточнює агентство.

З цієї суми $4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги 2 млн українцям, які залишили країну через воєнні дії.

Ще $6,7 млрд будуть спрямовані на введення американських військ та техніки в регіон та на перекидання американського військового обладнання Україні та союзникам США.

За словами лідера меншості у Сенаті Мітча Макконнелла, республіканця від штату Кентуккі, частину коштів буде використано як гарантію щодо кредитів Польщі, щоб допомогти їй замінити літаки, які вона надасть Україні.

Узгоджений Конгресом пакет допомоги може бути схвалений Сенатом у п'ятницю, 11 березня.

Як повідомлялося раніше, Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці, а МВФ має ухвалити рішення щодо екстреного фінансування обсягом до $1,4 млрд.

Також, $723 млн для України. Світовий банк надав підтримку під час війни.