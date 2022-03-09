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    Думки вголос

    Поки Путін живий і править – все населення Росії є одним великим співучасником

    Якщо Путін все ще править, то співучасники сидять без пряників - Поки Путін живий і править – все населення Росії є одним великим співучасником
    Якщо Путін все ще править, то співучасники сидять без пряників

    Помічники сатрапа та вбивці з благ можуть отримати лише вирок

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    Русские жалуются в сети: зачем их лишили благ цивилизации? Как, за что? И чем это поможет остановить Путина?

    Уход модных магазинов – конечно, сам по себе не поможет, он не для того затевался. Просто есть Путин, есть его страна и военные преступления. Пока Путин жив и правит – все население является одним большим соучастником. А помощникам сатрапа и убийцы из благ положен только приговор.

    Хотите вернуть прежнюю, очень удобную жизнь? Подумайте, как исключить из нее Путина. Тогда прекратятся все военные кампании России, перестанет литься кровь. И можно будет говорить о хоть каком-то возвращении былых времен. Все санкции никто не снимет, но жить станет немного проще.

    Раз Путин все еще правит, соучастники сидят без пряников. И для них есть только кнут. Поймите, россияне: украинцы выстоят, а вас будут греть тумаками еще очень долго. Надо понять.

    Стадия принятия все равно придет. Пока что не дошло – прямо как с кинотеатрами, я на днях писал об этом. Русские жалуются на падение индустрии и никак не додумаются, по чьей вине это случилось. Ну так подумайте, времени хватит. Чем дольше думаете, тем ближе перспективы Эритреи (союзника России, кстати).

    Я не знаю, каким идиотом надо быть, чтобы жить при диктатуре и хотеть привилегии западного потребителя. Эти вещи исключают друг друга: надо выбрать, что вам важнее и ближе. А то, что бренды уходят – это так, обычное сохранение репутации. От вас подальше.

    Даю подсказку. С соучастниками е*нутого царька работать не захочет никто. С теми, кто его уничтожит – совсем другое дело.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія санкції війна Путін #stoprussia
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    Поки Путін живий і править – все населення Росії є одним великим співучасником