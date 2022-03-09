Вночі у Москві вишикувалися кілометрові черги до банкоматів

Росіян в будь-який спосіб намагаються врятувати свої кошти

Близько 2 години ночі 9 березня у Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь гроші.

Як повідомлялося раніше, Банк РФ ввів обмеження. Банки Росії від дев'ятого березня по дев'яте вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам. Про це повідомляється на офіційному сайті Банку Росії. Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише $10 тис., а решту суми – лише в рублях.

Нагадаємо, російський рубль дійшов до психологічної позначки і встановив черговий рекорд. Як відомо, курс російського рубля по відношенню до американського долара обвалився за добу на 100% і викликав паніку серед населення.