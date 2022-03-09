Німеччина загальмовує процес відключення Сбербанку від SWIFT – Bloomberg

Позиція Берліна є основною перешкодою на шляху до розширення санкцій ЄС

Німеччина стала головною перешкодою для розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела та отримані документи.

Берлін виступає проти розширення санкцій щодо Росії, в тому числі відключень Сбербанку від системи SWIFT.

Також Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Росії, до списку потрапили ще 160 осіб, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ.

Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.