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    Більша частина українців за два роки стала біднішою

    опитування
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    Рівень бідності в Україні перевищує 50% - Більша частина українців за два роки стала біднішою
    Рівень бідності в Україні перевищує 50%
    Фото з відкритих джерел

    Значна частина українських громадян вважають, що глава України не реалізував гасло про «Кінець епохи бідності»

    Нещодавно було проведене соціологічне опитування, яке показало, що за два роки президентства Володимира Зеленського українці збідніли. Про це інформує Socis.

    На запитання, пов’язане з відомим гаслом Зеленського про «Кінець епохи бідності», більшість опитаних громадян (66,5%) відповіли, що вона повністю провалена.

    Фото: socis

    Фото: socis

    Також 54,2% українців зізналося, що за два роки стали біднішими. Лише 9,1% громадян відчули економічне покращення.

    Також понад 55% громадян вважають владу Зеленського непрофесійною. Майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента про «деолігархізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу.

    Водночас, якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, то українці насамперед проголосували б за Зеленського.

    Опитування проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року. В ньому брали участь громадяни старші 18 років. Загалом було опитано 2 000 респондентів за допомогою телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки:+/-2,4%. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

    Нагадаємо, що за 2020 рік індекс бідності в Україні виріс на 10 пунктів – із 41 до 51%. У той час, як протягом попередніх трьох років цей показник знижувався. Із 2016 до 2019 року число бідних скоротилося на 15 одиниць, з 55 до 41%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

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    Теги: права громадян Володимир Зеленський Україна
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    Більша частина українців за два роки стала біднішою