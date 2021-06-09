Хто може стати наступним президентом та які партії проходять до Ради

«Слуга народу» все ще викликає довіру в українців

Партія «Слуга народу» все ще викликає довіру в українців

Опитування показало, що у разі виборів, 28,1% населення віддало б свій голос за Володимира Зеленського

Якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, то українці насамперед проголосували б за чиннного главу держави Володимира Зеленського, інформує Socis.

Опитування показало, що у разі виборів, 28,1% населення віддало б свій голос за Зеленського, друге місце у рейтингу займає Петро Порошенко (16,7%), а третє – Юлія Тимошенко (12,2%). Зазначається, що такі результати серед тих, хто визначився та піде на вибори.

На запитання «За яку партію ви б проголосували, якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі?», більшість опитаних громадян відповіли, що за партію «Слуга народу» – 21%. Партію «Європейська солідарність» обрали 18,2%, а третє місце посіла партія ОПЗЖ – 13,5%.

За партію «Батьківщина» готові віддати свої голоси 12,9% громадян.

Також понад 55% громадян вважають владу Зеленського непрофесійною. Майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента про «деолігархізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу.

Опитування проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року. В ньому брали участь громадяни старші 18 років. Загалом було опитано 2 000 респондентів за допомогою телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки:+/-2,4%. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

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