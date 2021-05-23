Після ухвалення закону про статус олігарха Зеленський має подати у відставку
Деолігархізацію в Україні Зеленський має почати із себе та своєї команди
Зеленський має піти у відставку
Після ухвалення анонсованого закону про статус олігарха Зеленський має подати у відставку. Бо якщо і перевантажувати всю політичну і економічну систему в Україні, то разом із президентом, який і був результатом консенсусу олігархів у 2019 році.
А ще мають бути оголошені дочасні парламентські вибори, бо Рада також сформована олігархами. В тому числі - і президентська фракція «Слуга народу».
Словом, деолігархізацію в Україні Зеленський має почати із себе та своєї команди.
Я – за деолігархізацію і за рівність перед законом усіх бізнесменів. Але я і за рівність перед законом тих, хто є політичним продуктом олігархів.
Джерело: блог Сергія Руденка