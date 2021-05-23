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    Думки вголос

    Після ухвалення закону про статус олігарха Зеленський має подати у відставку

    Після ухвалення закону про статус олігарха Зеленський має подати у відставку

    Деолігархізацію в Україні Зеленський має почати із себе та своєї команди

    Зеленський має піти у відставку

    Після ухвалення анонсованого закону про статус олігарха Зеленський має подати у відставку. Бо якщо і перевантажувати всю політичну і економічну систему в Україні, то разом із президентом, який і був результатом консенсусу олігархів у 2019 році.

    А ще мають бути оголошені дочасні парламентські вибори, бо Рада також сформована олігархами. В тому числі - і президентська фракція «Слуга народу».

    Словом, деолігархізацію в Україні Зеленський має почати із себе та своєї команди.

    Я – за деолігархізацію і за рівність перед законом усіх бізнесменів. Але я і за рівність перед законом тих, хто є політичним продуктом олігархів.

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    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори олігархи Володимир Зеленський партія Слуга народу
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    Після ухвалення закону про статус олігарха Зеленський має подати у відставку