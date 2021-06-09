Понад 55% громадян вважають владу Зеленського непрофесійною

Також половина опитаних громадян України вважають, що більшість обіцянок Зеленський не виконав

Останнє соціально-політичне опитування свідчить про те, що влада чинного глави України не є професійною, інформує Socis.

Загалом 55,3% громадян вважають владу Зеленського дилетанською. Компетентною її називають лише 12,9% респондентів. Водночас 15% українців переконані, що вище керівництво держави займається популізмом.

Дані: socis

Діяльність команди Зеленського оцінювалася за кількома показниками: загальна ситуація в державі, електоральні настрої та оцінка діяльності влади.

Говорячи про розвиток подій в Україні, 61,2% українців вважають, що наша держава рухається «не в правильному напрямку», а оцінюючи своє матеріальне становище за два роки, 54,2% громадян відповіли, що їх матеріальний стан погіршився.

Дані: socis

Українці переконані, що за соціально-політичну ситуацію в Україні несе відповідальність передусім уряд України (29,5%) та президент Володимир Зеленський (29,2%).

Також половина опитаних громадян України (50,1%) вважають, що більшість обіцянок Володимир Зеленський не виконав.

Варто відзначити і те, що намір Зеленського провести деолігархізацію українці (35,7%) сприймають як популістський крок, винятково для підвищення свого рейтингу.

Опитування проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року. В ньому брали участь громадяни старші 18 років. Загалом було опитано 2 000 респондентів за допомогою телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки:+/-2,4%. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Додамо, що відомий журналіст Сергій Руденко зазначав: після ухвалення анонсованого закону про статус олігарха Зеленський має подати у відставку. Бо якщо і перевантажувати всю політичну і економічну систему в Україні, то разом із президентом, який і був результатом консенсусу олігархів у 2019 році.

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